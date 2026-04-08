اختفاء مفاجئ.. الغموض يحيط بمستقبل المساكني مع الترجي

أثارت تقارير إخبارية في تونس تكهنات حول اعتزال المخضرم يوسف المساكني، نجم نادي الترجي التونسي، كرة القدم، في ظل استمرار غيابه عن تدريبات الفريق.

شارك المساكني لدقائق معدودة في مباراتي الأهلي المصري ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يغيب بعدها عن التدريبات، كما لم يظهر في مباراة الكلاسيكو بالدوري التونسي أمام النجم الساحلي.

تراجع ظهوره يضعف من احتمالية مشاركته في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة يوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

لم يُشر نادي الترجي إلى تعرض اللاعب لأي إصابة، كما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن اعتزاله.

ذكر موقع قناة «نسمة» أن اللاعب قد يكون قرر بالفعل اعتزال اللعب، في ظل تدهور حالته النفسية عقب وفاة والده، المنذر المساكني، اللاعب الدولي السابق، في فبراير/شباط الماضي.

نقل الموقع عن مصادر أن إدارة الترجي أبدت تفهمها الكامل لقرار اللاعب، مؤكدة دعمها له في هذه المرحلة الصعبة من حياته، ومشيدة بما قدمه من إنجازات ومساهمات مع الفريق.

بدأ المساكني مسيرته مع الترجي بين عامي 2008 و2012، وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2011، قبل أن ينتقل في 2013 إلى الدوري القطري عبر نادي لخويا، في صفقة قياسية بلغت نحو 15 مليون دولار.

خاض اللاعب تجارب متعددة في الدوري القطري مع ناديي الدحيل والعربي، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي يوبين البلجيكي على سبيل الإعارة عام 2019.

يُعد يوسف المساكني أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية، حيث يتقاسم الرقم القياسي لعدد المشاركات في نهائيات كأس أمم أفريقيا، برصيد ثماني نسخ متتالية منذ عام 2010، إلى جانب المصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبرت سونج، والغاني أندريه أيو.