اقتحام منزل مدرب مارسيليا وسرقة مقتنيات ثمينة

ذكر تقرير إعلامي أن حبيب باي، المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، تعرض لسرقة في منزله بمنطقة فوفو بإقليم بوش دو رون الفرنسي.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» نقلًا عن صحيفة «لا ديبيش دو ميدي» أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بينما كان خارج المنزل.

وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصًا أو شخصين تسلقا جدار المنزل، قبل أن يقوما بكسر ستارة معدنية ونافذة للدخول إلى المنزل الذي يقيم فيه حبيب باي حاليًا بمفرده.

وسُرقت أغراض من ماركة «لويس فيتون»، إضافة إلى حقيبة مليئة بالملابس.

وتوجهت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية وجمع البصمات.