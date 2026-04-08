بطاقة تشواميني تشعل الغضب في مدريد

قال أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه لا يفهم سبب حصوله على بطاقة صفراء في المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونخ 1-2، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي، عن البطاقة التي سيغيب بسببها عن مباراة الإياب في ميونخ: «كنت أركض فقط، ولا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك. قرر الحكم أنه بسبب كثرة الأخطاء كان عليه أن يُظهر بطاقة صفراء، لكن بصراحة لا أفهم ذلك».

وأضاف: «نريد الفوز بالمباراة في ميونخ، لكن علينا تحسين الأداء. قمنا بأشياء جيدة، ولكن عندما نبدأ المباراة بنتيجة 0-2 يكون الأمر أصعب. لدينا الثقة وسنقوم بشيء ما الأسبوع المقبل».

وأكمل: «نعلم أننا نلعب ضد فريق من المستوى العالمي. خلال المباراة، ومع مرور الدقائق، أصبحت لدينا فرصة للعب كرة القدم بشكل أفضل. قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا، وعلينا الاستمرار بهذا الشكل للفوز بالمباراة المقبلة هناك».

وعن مباراة الإياب، قال: «علينا أن نستمر ونبذل كل ما لدينا. لا نعلم ما الذي سيحدث، ولكن إذا لعبنا بمستوانا، بالتأكيد يمكننا تحقيق أشياء كبيرة هناك».