شبح موسم صفري يطارد ريال مدريد



يواجه ريال مدريد خطر إنهاء الموسم الحالي 2025-2026 من دون تحقيق أي لقب، في سيناريو لم يتكرر منذ موسم 2020-2021، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل مواجهة الإياب الحاسمة أمام بايرن ميونخ الألماني، الأسبوع المقبل في معقله بأليانز آرينا.



وتعرض ريال مدريد للهزيمة على أرضه في سانتياغو برنابيو 1-2 أمام بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي ألقت بظلالها القاتمة على فريق ألفارو أربيلوا، وكشفت عن فجوة واضحة بين «الميرينغي» ومنافسيه، حيث بدا الفريق عاجزاً عن مجاراة قوة النادي الألماني، وكاد يخرج بهزيمة كارثية.



وعلى الصعيد المحلي، تبدو آمال ريال مدريد في التتويج بالدوري الإسباني صعبة، وإن كانت كل الاحتمالات واردة، إذ يحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن المتصدر برشلونة، مع تبقي مواجهة صعبة بينهما، كما أن الخسارة الأخيرة أمام ريال مايوركا زادت الوضع تعقيداً، وأظهرت تراجعاً ملحوظاً في الأداء.



وفي تقرير لصحيفة «ماركا» الإسبانية عقب خسارة الفريق من بايرن ميونخ، قالت إن الموسم الحالي قد يسجل في تاريخ ريال مدريد المظلم، حيث المقارنة مع موسم 2020-2021 حاضرة وبقوة، حين خرج الفريق خالي الوفاض، رغم بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال، أما هذا الموسم، فقد جاءت الخيبات مبكرة، بدءاً من الخروج من كأس الملك، مروراً بخسارة كأس السوبر الإسباني، وصولاً إلى شبح الوداع من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب أمام العملاق البافاري.



وأكدت أن التشابه بين ذلك الموسم والموسم الحالي كبير للغاية، وفي حال فشل الفريق في تحقيق «ريمونتادا» تاريخية في ميونخ، فإن الموسم قد يسجل كواحد من أكثر المواسم إحباطاً في تاريخ النادي، وسيكمل موسماً مخيباً للآمال، وربما بالقدر نفسه في موسم 2024-2025 من حيث الألقاب، وهو العام الذي شارك فيه ريال مدريد في سبع بطولات فقط، ولم يفز إلا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ما أدى في النهاية إلى رحيل كارلو أنشيلوتي.