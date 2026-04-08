أرتيتا يكشف سر انتصار أرسنال على سبورتنغ لشبونة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، صعوبة الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز أرسنال 1-0، ليحقق أفضلية قبل مباراة الإياب المقررة يوم 15 أبريل/نيسان المقبل على ملعب الإمارات في لندن.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، نقلها الموقع الرسمي للنادي: «إنه فوز صعب جاء على حساب فريق فاز في 16 مباراة متتالية على ملعبه، لذا فهذا يعكس ما حققناه هنا».

وأضاف: «كانت هناك لحظات سيطرنا فيها بشكل كبير للغاية، وحظينا ببعض الفرص، لكننا افتقدنا التهديد الحقيقي داخل منطقة الجزاء».

وتابع أرتيتا: «كنا بحاجة لأن نكون أكثر فعالية، ودقة في التمريرات الأخيرة، كما احتجنا إلى تألق ديفيد رايا مرتين ليساعدنا على الفوز».

وعن تأثير البدلاء، بعدما سجل البديل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد من صناعة بديل آخر وهو البرازيلي جابرييل مارتينيلي، قال: «إنها قصة الموسم ككل، كم كان دور الهدافين مهمًا بالنسبة لنا لنحقق ما نريد».

وأضاف: «اليوم، جميع اللاعبين كان لهم تأثير، جابرييل دخل كبديل وأحدث فرقًا كبيرًا، وكذلك كاي وماكس، لذلك نحن بحاجة كبيرة إلى ذلك، ونحن سعداء للغاية بهذا الأداء».