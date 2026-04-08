نجم بايرن يتحسر: أضعنا فوزًا كبيرًا أمام ريال مدريد

بدا لويس دياز، نجم بايرن ميونخ الألماني، محبطًا رغم الفوز على ريال مدريد الإسباني 2-1، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح دياز عبر قناة «موفيستار» عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية: «حققنا النتيجة المطلوبة بالفوز هنا في سانتياجو برنابيو، لكن نشعر بالمرارة، لأننا كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف اللاعب الكولومبي: «لقد أتيحت لنا فرص كثيرة، ويجب أن نراجع الأخطاء التي ارتكبناها».

وأشار إلى أنها «كانت مباراة صعبة، فالفوز على ريال مدريد في ملعبه يبقى أمرًا صعبًا، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني بشكل أفضل، وخلقنا المزيد من الفرص، وهناك فرصة للحسم في الأسبوع المقبل».

وبشأن تعليمات فنسنت كومباني، مدرب الفريق، للاعبين، ختم لويس دياز بالقول: «إنه يطالبنا بأن نلعب بهذه الطريقة، ونبذل أقصى جهد ممكن، لكل مباراة سيناريو مختلف، ولكن التركيز والعقلية هما المفتاح، وفريقنا رائع وبمثابة عائلة واحدة».

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابًا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، علمًا بأن بايرن حقق أول فوز على ريال مدريد منذ 14 عامًا، منذ انتصاره بنتيجة 2-1 في قبل نهائي موسم 2011-2012.