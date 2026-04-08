نجم أرسنال: 7 أسابيع تفصلنا عن المجد

اعتبر الألماني كاي هافيرتز، لاعب أرسنال الإنجليزي، أن فريقه بات قريبًا من تحقيق إنجاز هذا الموسم، في ظل اقترابه من التتويج ببطولة الدوري المحلي، وتحقيقه أفضلية أيضًا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هافيرتز هدف أرسنال الوحيد مساء الثلاثاء في الفوز على مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي 1-0 في ذهاب دور الثمانية، ليمنح الفريق الإنجليزي أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال هافيرتز في تصريحات عقب المباراة عبر شبكة «برايم فيديو»: «لطالما كان من الرائع أن أحرز هدفًا، خصوصًا أمام هذه الجماهير».

وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من العمل لنقوم به الأسبوع المقبل، لكننا نعود بهذه النتيجة، ويمكن أن نكون فخورين بأنفسنا، إنها نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا، وأمامنا 7 أسابيع حتى النهاية يمكننا خلالها تحقيق ألقاب كبرى».

كما تحدث عن الحارس الإسباني ديفيد رايا، الذي قام بتصديات مهمة في النهاية، حيث قال: «إنه لا يُصدق، ولا أزال أرى أنه لا يحظى بالتقدير المناسب في عالم كرة القدم خلال آخر موسمين، هو أفضل حارس في العالم، إنه رائع وقد أنقذنا مرات عديدة، وأنا سعيد بوجوده معنا».