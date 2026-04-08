روديجر يشيد بتألق مواطنه أمام ريال مدريد

أشاد أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، بمواطنه الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عقب مباراة الفريقين مساء الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونخ في معقل ريال مدريد بنتيجة 2-1، ليحقق أول فوز له على منافسه الإسباني بعد غياب دام 14 عامًا، كما يعد الفوز الأول له منذ 25 عامًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وصرح روديجر عبر قناة «موفيستار» عقب اللقاء: «بالفعل نحتاج إلى تسديدات أكثر على المرمى، ولكن اليوم (الثلاثاء) كان مانويل نوير أفضل لاعبي بايرن ميونخ».

وحصل نوير على جائزة رجل المباراة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بفضل تصدياته المؤثرة للعديد من المحاولات الخطيرة أمام الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وقال المدافع الألماني: «لقد استقبلنا هدفًا مبكرًا في الثواني الأولى من الشوط الثاني، هدف بايرن جاء بهدايا منا، واضطررنا إلى بذل مجهود مضاعف في الشوط الثاني».

وأشار روديجر: «لقد سجل بايرن الهدفين بعدما فقدنا الكرة مرتين، وقد تحدثنا قبل المباراة عن ضرورة عدم فقدان الكرة بهذه الطريقة، لأنها تشكل خطورة كبيرة في مثل هذه المباريات الكبيرة، وقد حدث ذلك».

وختم مدافع ريال مدريد تصريحاته: «بالتأكيد هناك أمل دائمًا»، وذلك تعليقًا على فرص فريقه في مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.