رسالة قوية من سلوت قبل قمة ليفربول وباريس

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن الفريق لا يملك أي فرصة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، ما لم يظهر بكامل قوته لمدة 90 دقيقة خلال مواجهة الفريقين الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وحذر سلوت فريقه من ضرورة اللعب بشكل أفضل بكثير، أو مواجهة هزيمة ساحقة أخرى.

وقال سلوت، في مؤتمر صحفي بباريس: «لم أرَ لاعبين يستسلمون، ولكنني أعتقد أيضًا أنه من الجيد أن يكون للقائد رد فعل قوي وحازم»، وذلك في إشارة إلى تصريحات القائد فيرجيل فان دايك عن زملائه بعد الهزيمة المذلة 0-4 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وقال فان دايك بعد الهزيمة رقم 15 لليفربول هذا الموسم: «لا ينبغي أن تستسلم، وهذا ربما ما حدث في نقطة معينة».

وأوضح سلوت: «لقد أصبحنا هذا العام ذوي خبرة كبيرة فيما يتعلق بالسلبية، وكانت هذه الهزيمة كبيرة لأنها جاءت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت خسارة فادحة أمام منافسينا».

وفي الوقت الذي كان ليفربول يحتفل فيه بلقب الدوري الإنجليزي في أبريل/نيسان الماضي، فإنه يقاتل حاليًا لإنقاذ موسمه بعد خروجه من كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين، إلى جانب تعثره في الدوري الممتاز.

ولدى سؤاله عن كيفية تعامله مع الضغوط، وما يحتاجه لاعبوه لإنقاذ الموسم، قال المدرب الهولندي: «الإجابة موجودة بالفعل في تاريخ ليفربول».

وأضاف: «لقد أظهرت هذه المجموعة مرات عديدة أنها تملك القدرة على العودة بعد الانتكاسات، وقد أظهر هذا النادي ذلك مرات عديدة على مر السنين».

وختم بقوله: «لقد أظهر فريقي في مناسبات عديدة، خلال المباريات الكبيرة، أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في أوروبا».