«الأبيض» سابع أطول غياب عن كأس العالم.. وكوبا منذ 88 سنة



مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بمشاركة واسعة تضم 48 منتخباً، تعود إلى الواجهة قصص منتخبات ما زالت تعاني الانتظار المرير للعودة إلى أكبر محفل كروي في العالم. وتكشف الأرقام عن قائمة طويلة من المنتخبات التي تعاني من غياب طويل عن الظهور في المونديال، حيث تتفاوت سنوات الغياب، منها دول تجاوزت حاجز الأربع عقود، وواحدة تتصدر القائمة بأكثر من نصف قرن.



وجاء «الأبيض» الإماراتي ضمن القائمة بعد أن فشل في التأهل إلى نهائيات المونديال المقبل، عقب واحدة من أسهل التصفيات في تاريخ المنتخب الوطني، حيث ارتفع عدد سنوات غياب «الأبيض» إلى 36 عاماً، منذ الظهور الوحيد في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا، ما وضعه في المركز السابع في قائمة أطول مدة غياب عن المونديال، لينتظر 4 سنوات أخرى لتحقيق الحلم.



وتتصدر كوبا قائمة أطول مدة غياب عن كأس العالم، وذلك بحسب «ترانسفير ماركت»، بغياب يمتد إلى 88 عاماً منذ المشاركة الوحيدة لها في النسخة الثالثة عام 1938 التي أقيمت في فرنسا، حيث لم تعد إلى كأس العالم منذ ذلك الحين.



كما تشمل القائمة الكويت والسلفادور بغياب يمتد إلى 44 عاماً، حيث شاركت الكويت مرة واحدة في كأس العالم عام 1982 في إسبانيا، إضافة إلى منتخبات تاريخية مثل المجر وإيرلندا الشمالية وتغيب بعد فشلها في الصعود للمونديال المقبل إلى 40 عاماً، وبوليفيا التي ودعت من الملحق العالمي أمام الكونغو الديمقراطية بـ 32 عاماً.



وابتعدت منتخبات مثل رومانيا وبلغاريا وجامايكا لمدة 28 عاماً، ثم الصين وإيرلندا لمدة 24 عاماً، بينما تجاوزت 4 دول حاجز العقدين، هي أنغولا وأوكرانيا وتوغو وترينداد وتوباغو لفترة وصلت إلى 20 عاماً، فيما ضمت القائمة منتخبات مثل سلوفاكيا وكوريا الشمالية وسلوفينيا، وغابت لمدة 16 عاماً.