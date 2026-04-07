فريق لـ«الهواة» يضم أساطير وعواجيز الدوري الإنجليزي

في خطوة مفاجئة، عاد قائد مانشستر يونايتد السابق، الإكوادوري أنطونيو فالنسيا «40 عاماً» إلى الملاعب من جديد بعد 5 سنوات من اعتزاله كرة القدم، لكن هذه المرة بعيداً عن أضواء «أولد ترافورد»، وعبر بوابة نادٍ للهواة يلعب في الدرجات الدنيا شمال غرب إنجلترا.



وأعلن نادي ويتنشاو فيترنز ضم أسطورة مانشستر يونايتد السابق، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً، نظراً لقيمة اللاعب وتاريخه الكبير مع النادي، حيث قضى 10 سنوات بين جدرانه حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.



وقال النادي الذي يتخذ من مانشستر مقراً له، عبر موقعه الرسمي: «نحن فخورون بالترحيب بالفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أنطونيو فالنسيا، في نادي ويتنشاو فيترنز»، مضيفاً: «أسطورة مان يونايتد بطل يرتدي الآن شعارنا، مرحباً بك في النادي، أنطونيو».



القصة ليست في عودة فالنسيا للعب كرة القدم فقط، لكن في تحول الفريق الذي يلعب في دوري الأحد إلى ظاهرة فريدة، بعدما نجح في استقطاب مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي السابقين واللاعبين المعتزلين الذين تجاوزا سن الخامسة والثلاثين فأكثر.



فالنسيا ليس الاسم اللامع الوحيد في غرفة ملابس فريق وينتشاو، فقد بنى تشكيلة تضم قائمة طويلة من أساطير الدوري الإنجليزي، وأصبح يمتلك شهرة واسعة بفضل هذه الأسماء، من بينهم نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق إيميل هيسكي «47 عاماً»، وزميله داني درينكووتر، ونجم نيوكاسل السابق، بابيس سيسيه «40 عاماً».



كما تضم قائمة الفريق أيضاً، مهاجم إيفرتون السابق عمر نياسي «35 عاماً»، ومدافع ويجان السابق ماينور فيغيروا «42 عاماً»، ولاعبي مانشستر سيتي السابقين ستيفن أيرلاند وندوم أونوها، بالإضافة إلى جورج بويد، لاعب خط وسط بيرنلي السابق، وجيفرسون مونتيرو، لاعب خط وسط سوانزي السابق.



وبحساب مباريات هؤلاء النجوم عندما كانوا في أوج عطائهم، فإن الفريق الهاوي يملك لاعبين خاضوا أكثر من 2000 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما يقارب من 500 مباراة دولية، وحققوا 21 لقباً كبيراً.



وفي حال حساب إجمالي قيمة انتقالات اللاعبين الحاليين في فريق وينتشاو من أنديتهم السابقة، يصل المبلغ إلى 140 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك، لا يتقاضى هؤلاء النجوم السابقون والعواجيز أي أجر مقابل تمثيل نادي ونتشاو، بل فعلوا ذلك حباً في الاستمرار في ممارسة كرة القدم، بعدما اعتادوا على رواتب أسبوعية تتجاوز عشرة آلاف جنيه استرليني.



ومن الطريف أن زوجة رئيس النادي، كارل بارات، كانت تريد تحصيل رسوم اشتراك من النجوم السابقين بقيمة 15 جنيهاً استرلينياً مقابل اللعب، إلا أنه رفض ذلك، وحقق فريق ويتنشاو الفوز في جميع مبارياته السبع في دوري تشيشاير الممتاز هذا الموسم، مسجلاً 62 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.