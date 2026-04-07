انزو فرنانديز يعلن الحرب على تشيلسي من أجل «الميرنغي»

يصر الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز على الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الصيف المقبل، وأعلن ليام روسينيور، مدرب تشيلسي، عن استبعاد فرنانديز من قائمة الفريق مباراتي بورت فيل في كأس الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مبرراً ذلك بتصريحات اللاعب الأخيرة التي رأى المدرب أنها «تجاوزت الحدود».



وأثار اللاعب البالغ 25 عاماً الشكوك حول مستقبله مع البلوز، بعدما صرح رداً على سؤال حول المدينة الأوروبية التي يفضل العيش بها، قائلاً: «دائما أقول لزوجتي إذا كان علي اختيار مدينة في أوروبا للعيش فيها فإنني أحب مدريد كثيراً لأنها تشبه بوينس آيرس في نمط الحياة وكل شيء».



ولن يكتفي إنزو بالتلميح بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل، لكنه سيتخذ موقفاً حاسماً. وأشار إنزو أنه سيقدم طلباً رسمياً للرحيل عن تشيلسي في الصيف المقبل، من أجل المساعدة في تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد.



وأوضح إنزو فرنانديز أن العقبة الكبرى ستتمثل في المبلغ الذي سيطلبه تشيلسي للموافقة على رحيله الذي قد يصل إلى 150 مليون يورو. وكشف مصدر مقرب من «الميرنغي» أن ريال مدريد قد يؤجل الصفقة حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس للضغط على تشيلسي من أجل خفض السعر.