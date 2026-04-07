بيريز ينحاز إلى فينيسيوس في الصراع مع مبابي



يتواصل الجدل داخل أروقة ريال مدريد بشأن دور وتأثير النجم الفرنسي كيليان مبابي، في ظل تباين الآراء حول مردوده مع الفريق منذ انضمامه في صيف 2024، ورغم الأرقام التهديفية المميزة التي يحققها مبابي، إلا أن الانتقادات تتزايد بسبب ما يعتبره البعض غياباً للدور الدفاعي والمساندة المطلوبة لزملائه داخل الملعب، وهو ما فتح باب النقاش بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وفي خطوة تعكس حجم الجدل، أطلق مشجعون للنادي موقعاً إلكترونياً يتضمن عداداً تنازلياً لمدة عقد اللاعب الممتد حتى يونيو 2029، إلى جانب تحديث مستمر لقيمة ما دفعه النادي مقابل الصفقة منذ إتمامها.



وفي خضم هذه الأجواء، فجّر الإعلامي الإسباني خوانما كاستانيو مفاجأة مدوية، خلال برنامجه إل بارتيدازو دي كوبي، حين كشف عن موقف رئيس النادي فلورنتينو بيريز، مؤكداً أن الأخير بات يُفضّل البرازيلي فينيسيوس جونيور على مبابي. وأوضح كاستانيو أن بيريز، الذي سعى لسنوات طويلة للتعاقد مع مبابي، أعاد تقييمه بعد مشاهدة الثنائي معاً داخل أرض الملعب، ليقتنع بأن فينيسيوس يقدم توازناً أكبر للفريق بفضل مساهماته الهجومية والتزامه الدفاعي.



ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه الميرينجي تذبذباً في الأداء، مقابل بروز لافت لفينيسيوس، الذي يواصل تأكيد أهميته داخل المنظومة، بينما لا يزال مبابي يبحث عن الانسجام الكامل الذي يواكب إمكانياته الاستثنائية في النادي الملكي.