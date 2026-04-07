يتقدمهم محمد صلاح.. أبرز النجوم الأحرار في سوق الانتقالات المقبلة



مع اقتراب الموسم من نهايته، وما بين تأكيد رحيل بعض اللاعبين واقتراب البعض الآخر من تغيير وجهته، سيكون الموعد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع عدد من النجوم الذين سيصبحون لاعبين أحراراً في «ميركاتو» 2026، قد يجعل السوق تشهد صراعاً كبيراً للحصول على خدمات هؤلاء النجوم.



وتبرز أسماء مجموعة كبيرة من النجوم في الدوريات الكبرى، وفق تقرير أعدته «الديلي ميل» عن أهم اللاعبين الذين قد يتواجدون في الميركاتو كلاعبين أحرار عقب نهاية الموسم.



ويتقدم النجم المصري محمد صلاح أبرز النجوم المتاحين في سوق الانتقالات المقبلة، حيث يستعد لمغادرة ليفربول بعد إعلانه رحيله عن النادي، بنهاية الموسم الحالي، بعد تسع سنوات في قلعة «الأنفيلد»، وسيكون هدفاً مغرياً للعديد من الأندية.



كما يبرز الإسباني بيرناردو سيلفا كأحد أبرز الأسماء المحتمل رحيلها عن مانشستر سيتي، بعد مسيرة امتدت لنحو عقد مع «السيتزن»، ويملك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً خيارات في الدوري الأمريكي، ويأمل يوفنتوس في إقناعه بالتوقيع.



ويقترب كاسيميرو من نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد، بعد فترة متقلبة خلال الموسم، وأيضاً تبدو وجهات مثل الدوري الأمريكي خياراً محتملاً أمام النجم البرازيلي.



وتضم القائمة بحسب التقرير أسماء بارزة أخرى مثل مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ المخضرم، وينتهي عقده مع النادي البافاري هذا الموسم، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في ظل استمرار الغموض في مستقبله مع برشلونة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم، ويبدو أن مسؤولي النادي مترددون بشأن التجديد.



بالإضافة إلى هؤلاء، هناك عدد من النجوم قد تشهد سوق الانتقالات المقبلة تواجدهم كصفقات مجانية، مثل أندي روبرتسون وهاري ماغواير وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، وجادون سانشو، وليون غوريتسيكا لاعب بايرن ميونخ الذي ارتبط اسمه بفنربخشة التركي وميلان الإيطالي كوجهات محتملة الموسم المقبل.