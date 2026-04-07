ليفربول يسعى لتجاوز أزمته أمام باريس

يستضيف ملعب حديقة الأمراء مواجهة حاسمة في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي في اختبار صعب للطرفين، خاصة بالنسبة للمدرب أرني سلوت، الذي يسعى لإعادة الفريق الإنجليزي إلى مسار المنافسة الأوروبية بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويدخل ليفربول اللقاء في وضع صعب، بعدما تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تلقى هزيمة برباعية نظيفة، في مباراة شهدت تألق إيرلينج هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، إلى جانب هدف من أنطوان سيمينيو.

وجاءت هذه الخسارة لتزيد الضغوط على سلوت، الذي يعاني من تراجع واضح في النتائج، إذ تعرض الفريق لـ15 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أسوأ سجل للنادي منذ موسم 2014/2015 تحت قيادة بريندان روجرز، كما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، ما يعكس تراجع المستوى في مرحلة حاسمة من الموسم.

ورغم هذا التراجع، لا يزال ليفربول يمتلك بعض الإيجابيات، خاصة بعد عودة عدد من اللاعبين المهمين من الإصابة، يتقدمهم محمد صلاح، إلى جانب فيديريكو كييزا وجيريمي فريمبونج.

في المقابل، يفتقد ليفربول لعدد من العناصر المهمة، حيث من المرجح أن يغيب الحارس أليسون بيكر حتى نهاية الشهر، بينما انتهى موسم كل من كونور برادلي وجيوفاني ليوني وواتارو إندو بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد صدارة الدوري الفرنسي مستفيدًا من تعثر لنس، حيث وسّع فريق المدرب لويس إنريكي الفارق إلى أربع نقاط مع مباراة مؤجلة.

وواصل الفريق الباريسي نتائجه الإيجابية مؤخرًا، بعدما حقق فوزًا مريحًا بنتيجة 3-1 على تولوز، في مباراة تألق خلالها عثمان ديمبلي بتسجيله هدفين، ليقود فريقه إلى الانتصار الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

كما يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بسجل قوي أمام الأندية الإنجليزية، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر سبع مباريات أمام فرق إنجلترا في دوري الأبطال، محققًا خمس انتصارات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة ليفربول.

ورغم ذلك، يمتلك ليفربول ذكريات إيجابية أمام الفريق الباريسي، بعدما حقق فوزًا مهمًا قبل نحو عام في ملعب حديقة الأمراء، وهو ما يمنح جماهيره بعض الأمل قبل المواجهة المرتقبة.

وفيما يتعلق بالتشكيلة، سيفتقد باريس سان جيرمان لخدمات برادلي باركولا بسبب إصابة في الكاحل، كما يغيب كل من فابيان رويز وكوينتين نجانتو، بينما عاد سيني مايولو إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة طفيفة.

ومن المتوقع أن يعتمد لويس إنريكي على عناصره الأساسية، وعلى رأسهم فيتينيا وجواو نيفيز ونونو مينديز، إلى جانب القائد ماركينيوس.

وتبدو المباراة متوازنة إلى حد كبير، إذ يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، بينما يأمل ليفربول في الخروج بأقل الأضرار أو تحقيق مفاجأة تعيد الثقة للفريق.