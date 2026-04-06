الخسارة من دبا تطيح برأس بيتروفيتش من الظفرة

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة إقالة المدير الفني للفريق الأول بالنادي، المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، وذلك على خلفية تراجع الفريق في الفترة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، ما وضع الفريق في موقف صعب في صراع البقاء في الدوري.



وأكدت إدارة الشركة في بيان رسمي على حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها تكن التقدير للجهود التي بذلها المدير الفني خلال فترة عمله مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.



وأوضحت أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة خلال الساعات المقبلة عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق الأول في الفترة المتبقية من الموسم.

وجاءت إقالة بيتروفيتش بعد 24 ساعة من خسارة الفريق خارج ملعبه أمام دبا متذيل ترتيب الدوري، حيث توقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن دبا.

وكان الظفرة في بداية الموسم بمثابة الحصان الأسود، وحقق نتائج مميزة، قبل أن تتراجع بصورة مفاجئة اعتباراً من الدور الثاني للدوري.



وفشل الظفرة في تحقيق أي انتصار في آخر 10 مباريات خاضها الفريق في دوري المحترفين، إذ كان آخر فوز على حساب خورفكان في الجولة الـ 11، وتحديداً منذ يناير الماضي، بعدها تعرض الفريق لـ 7 هزائم، وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات.

ورغم أن الظفرة حقق 16 نقطة في الدور الأول للدوري هذا الموسم، تراجع أداء ونتائج الفريق بشكل كبير، ولم يحصد سوى نقطتين فقط منذ بداية الدور الثاني للمسابقة.