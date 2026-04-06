3 كلمات.. كرازنار يكشف سر الانتصار في وقت الحسم

كشف الكرواتي دامير كرازنار مدرب خورفكان سر فوز «النسور» على بني ياس 2 ـ 1، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنفس خورفكان الصعداء بحصده ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء في دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، وارتقى إلى المركز التاسع، ليبتعد خطوة كبيرة عن الهبوط ويقترب من المنطقة الدافئة.



وقال كرازنار إنه ركز على ثلاث كلمات فقط في حديثه مع اللاعبين سواء قبل المباراة أو بين الشوطين، وهي القوة والشغف والإيمان، مشيراً إلى أن الفريق نجح في إظهار شخصية كبيرة وروحاً قتالية قادته إلى الفوز.



وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم تكن مباراة سهلة خاصة وأن بني ياس جاء من نتائج إيجابية، لذا شعرنا بالضغط في البداية. وتابع: ركزت على 3 كلمات في حديثي مع اللاعبين، القوة والشغف والإيمان، ظهرنا بأداء قوي، وبشكل أكبر كان هناك شغف، واللاعبون قاتلوا وأظهروا روحاً قتالية، وتقدمنا بهدفين، وحتى مع استقبال هدف تقليص الفارق، كان لدينا إيمان وجرأة أكبر لتحقيق الانتصار.



واختتم كرازنار تصريحاته، قائلاً: بالتأكيد الضغط أصبح أقل مع وصولنا إلى 23 نقطة، لكننا ما زلنا في منطقة الخطر وسنواصل العمل من أجل البقاء مع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري.

يذكر أن سلسلة النتائج السلبية في خورفكان توقفت بعد الفوز على بني ياس، إذ كان الفريق قد عانى من عدم تحقيق الفوز في المباريات الخمس الأخيرة في المسابقة.