إيسايلا: بني ياس «سانتا كلوز» يوزع هدايا مجانية

أعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس عن استيائه من نتيجة وأداء فريقه في مواجهة خورفكان في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن تكرار الأخطاء بالطريقة نفسها السبب في خسارة الفريق في هذه المرحلة المهمة في عمر المسابقة.



وتوقفت سلسلة نتائج بني ياس الإيجابية بعد خسارته خارج ملعبه 1-2 من خورفكان، وذلك بعد 3 انتصارات حققها الفريق في آخر 4 مباريات، ليظل ضمن دائرة الخطر، بعدما توقف «السماوي» عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 4 نقاط عن دبا متذيل الترتيب.



وشبّه إيسايلا بني ياس في مباراة خورفكان بأنه مثل «سانتا كلوز» الذي يوزع الهدايا مجاناً على المنافس، منتقداً في الوقت ذاته لجوء لاعبي خورفكان لإضاعة الوقت عبر السقوط وادعاء الإصابة على حد قوله.



وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «بالطبع غير راضٍ عن النتيجة والأداء، خاصة أننا كررنا الخطأ نفسه مرة أخرى أمام الفريق نفسه مثلما حدث في الدور الأول».

وأضاف: «يبدو أننا مثل سانتا كلوز الذي يوزع الهدايا بشكل مجاني، ولم نتعلم من أخطائنا السابقة أمام خورفكان الذي أوقف (رتم) المباراة عبر سقوط لاعبيه المتكرر». وأتم: «أعتقد أننا نحن من سهلنا لخورفكان المهمة في تحقيق الفوز».



يذكر أن الجولة شهدت فوز دبا على الظفرة بهدف دون رد، ما بعثر الأوراق وأشعل صراع الهروب من شبح الهبوط، حيث الفارق بين الأخير وصاحب المركز السابع، عجمان، 7 نقاط فقط.