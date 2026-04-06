الفوضى تجتاح المدرجات.. تحقيقات عاجلة في ألمانيا

أدانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بشدة أحداث الشغب التي اندلعت خلال مباراة دوري الدرجة الثانية بين دينامو درسدن وهيرتا برلين يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رابطة الدوري الألماني، اليوم الاثنين، قولها: «هذه الاضطرابات لا تمت بصلة لثقافة المشجعين، حيث دعونا لعدة أشهر إلى اتخاذ تدابير أمنية منطقية ومعقولة لتعزيز السلامة في الملاعب والحفاظ على الأجواء الإيجابية في المدرجات»، مؤكدة أن هذه الحوادث تعرض كرة القدم بأكملها للخطر.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق سريع وشامل في الأحداث، مشيرة إلى أن ذلك يصب في مصلحة الأندية الـ36 التي تشكل منظومة كرة القدم الاحترافية في ألمانيا.

ومن جانبها، أعلنت مديرية شرطة درسدن، أمس الأحد، فتح أكثر من 12 تحقيقاً عقب الحادث، فيما يعتزم الاتحاد الألماني لكرة القدم إطلاق تحقيق أولي خاص به تجاه كلا الناديين.

وبدأت الفوضى عندما أطلق مشجعو الفريقين ألعاباً نارية خلال المباراة التي انتهت بفوز هيرتا برلين بهدف دون رد مساء السبت، قبل أن يتسلق بعض المشجعين السياج، ويركض مشجعو دينامو درسدن الملثمون على حافة الملعب باتجاه مدرجات جماهير هيرتا برلين.

واضطر الحكم سفين يابلونسكي إلى إيقاف المباراة وإرسال الفريقين إلى غرف تبديل الملابس عقب اندلاع الاشتباكات، فيما حاولت قوات الشرطة إعادة مشجعي دينامو إلى مدرجاتهم، حيث تم إحراق علم لنادي هيرتا برلين.

وأوضحت الشرطة أن الجماهير الزائرة اخترقت الحاجز الأمني ودخلت إلى المنطقة الداخلية للملعب بعد فشل أفراد الأمن في منعها، كما تمكن نحو 60 شخصاً من مشجعي درسدن من تجاوز الحواجز.