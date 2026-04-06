قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن في ربع نهائي الأبطال

تشهد العاصمة الإسبانية مدريد، غدًا الثلاثاء، مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المواجهة هي الـ29 في تاريخ لقاءات الفريقين، وهو الرقم الأعلى لأي مواجهة ثنائية في تاريخ المسابقة القارية، حيث يطلق عليها المتابعون لقب «كلاسيكو أوروبا» نظرًا للتاريخ الحافل والقيمة الفنية الكبيرة لكلا الناديين.

ويدخل ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد 15 لقبًا، المباراة وسط ظروف فنية متذبذبة هذا الموسم، حيث شهدت أروقة النادي إقالة المدرب تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا بدلاً منه.

ويأتي الفريق الإسباني من خسارة محلية أمام ريال مايوركا بنتيجة 2-1، مما أدى إلى اتساع الفارق خلف المتصدر برشلونة إلى سبع نقاط في الدوري الإسباني، وهو ما قد يدفع النادي الملكي إلى تركيز جهوده بشكل كامل على بطولته المفضلة.

وشق ريال مدريد طريقه إلى هذا الدور بصعوبة، بعد اجتياز بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في ملحق دور الـ16، ثم الفوز العريض على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي دور الـ16.

على الجانب الآخر، يصل بايرن ميونخ إلى مدريد بصفته أحد أفضل الفرق أداءً في القارة هذا الموسم تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، حيث لم يتلقَّ الفريق البافاري سوى خسارتين فقط في 43 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وتعود آخر هزيمة له إلى 24 يناير/كانون الثاني الماضي أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن مباشرة إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة الدوري خلف أرسنال، قبل أن يكتسح أتالانتا الإيطالي بنتيجة إجمالية بلغت 10-2 في مجموع المباراتين.

وفي الدوري الألماني، يتصدر بايرن الجدول بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وقد حقق فوزًا دراميًا يوم السبت الماضي على فرايبورج بنتيجة 3-2، بفضل ثنائية متأخرة من توم بيشوف وهدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق لينارت كارل.

تاريخيًا، يتفوق ريال مدريد بصورة طفيفة في المواجهات المباشرة، حيث حقق 13 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لبايرن ميونخ، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل من أصل 28 مواجهة سابقة. كما حافظ النادي الملكي على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 9 مباريات جمعته بالعملاق البافاري، محققًا 7 انتصارات وتعادلين.

وتشير الإحصائيات إلى أن ريال مدريد نجح في التتويج باللقب في آخر 4 مرات تمكن فيها من إقصاء بايرن ميونخ من البطولة.

على مستوى الأرقام في النسخة الحالية، يحتل ريال مدريد المركز الخامس من حيث عدد الأهداف المسجلة برصيد 29 هدفًا، والسادس من حيث استقبال الأهداف برصيد 14 هدفًا، والثالث في صناعة الفرص الكبرى بواقع 48 فرصة.

ويمتلك الفريق أسرع لاعبين في المسابقة، وهما كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، حيث يتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 13 هدفًا.

وفي المقابل، يتصدر بايرن ميونخ قائمة صناعة الفرص الكبرى برصيد 56 فرصة، ويحتل المركز الثاني في عدد الأهداف المسجلة بواقع 32 هدفًا، والثالث في معدل التسديدات بواقع 18.9 تسديدة لكل مباراة، كما يعد ثالث أقوى دفاع في البطولة.

ويعاني ألفارو أربيلوا من غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد، حيث تأكد غياب الحارس تيبو كورتوا ورودريجو، مع وجود شكوك حول جاهزية فيرلاند ميندي وداني سيبايوس.

ومن المتوقع أن يستمر أندري لونين في حراسة المرمى، مع الاعتماد على جود بيلينجهام في خط الوسط خلف الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

أما في معسكر بايرن ميونخ، فإن القلق الأكبر يتمحور حول الحالة البدنية للمهاجم هاري كين، الذي غاب عن مباراة فرايبورج بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

ورغم التوقعات بقدرته على اللحاق باللقاء، فإن مشاركته بصفة أساسية لا تزال غير مؤكدة، وفي حال غيابه قد يلجأ كومباني إلى الاعتماد على نيكولاس جاكسون أو سيرج جنابري في مركز رأس الحربة.

كما يغيب عن الفريق الحارس البديل سفين أولرايش، وكاسيانو كيالا، وويزدوم مايك، بينما عاد الثنائي ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا للمشاركة مؤخرًا كبدلاء، ولم تتأكد قدرتهما على البدء أساسيين.

وصرّح فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، بأن فريقه يمتلك مستوى عاليًا من الاحترام لريال مدريد ويدرك قيمة هذا النادي، لكنه شدد على ضرورة دخول المباراة بثقة كبيرة.

ومن جانبه، أكد هاري كين أن المواجهة ستكون كبيرة بين اثنين من أكبر أندية أوروبا، مشيرًا إلى أن أسلوب لعب بايرن لن يتغير بغض النظر عن هوية الخصم.

وفي المقابل، أوضح ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ريال مدريد، أن هذا هو الوقت الأهم في الموسم، وأن التوقعات في مدريد دائمًا ما تكون الذهاب بعيدًا والتتويج باللقب.