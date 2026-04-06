مانشستر سيتي يودع قائده

قال بيب ليندرز، المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي، إن القائد برناردو سيلفا سيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وسيرحل الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، خلال تسع سنوات قضاها في ملعب الاتحاد، كلاعب حر عند انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وقال ليندرز للصحفيين: «لكل قصة جميلة نهاية. أتمنى له الاستمتاع بالفترة الأخيرة، إذ لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن يحظى بوداع يليق به. إنه يستحق كل هذا الاهتمام».

وكان بيب غوارديولا، مدرب سيتي، الذي غاب عن خط التماس في مباراة ليفربول الأخيرة بسبب الإيقاف، قد وصف سيلفا في وقت سابق بأنه عنصر «لا يمكن استبداله».

وانضم سيلفا إلى سيتي قادمًا من موناكو عام 2017 مقابل نحو 43.5 مليون جنيه إسترليني (57.35 مليون دولار)، وشارك منذ ذلك الحين في 450 مباراة مع النادي.

ويشتهر سيلفا بتنوع قدراته التكتيكية ومهاراته العالية ومثابرته، وقد شكّل ركيزة أساسية تحت قيادة غوارديولا.

وبعد فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة الشهر الماضي، لا يزال سيتي ينافس على تحقيق ثلاثية محلية مع دخول موسم 2025-2026 أسابيعه الأخيرة، رغم تأخره بتسع نقاط عن أرسنال متصدر الدوري الممتاز، مع تبقي مباراة مؤجلة إلى جانب سبع جولات متبقية.