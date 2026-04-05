الحمرية يحرم الذيد من وصافة «الهواة».. والاتفاق يستعيد ذاكرة الفوز

حرم فريق الحمرية مضيفه فريق الذيد من الانفراد بوصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة»، التي يتقاسمها مع فريق العربي برصيد 38 نقطة لكل منهما، وفرض الحمرية على الذيد قبول التعادل الإيجابي 1-1 ليخسر الأخير نقطتين مهمتين في سبيل تقليص الفارق مع يونايتد المتصدر برصيد 44 نقطة، أحرز هدف الذيد لاعبه لاحج النوفلي وعدل للحمرية هاريس.



في المباراة الثانية حقق العربي فوزاً مهماً على الجزيرة الحمراء بهدف اللاعب المخضرم راشد عيسى ليصل العربي برصيده إلى 38 نقطة، وتمكن حتا من تحقيق الفوز على ضيفه غلف يونايتد بهدف اللاعب صموئيل روزا ليرفع حتا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع العروبة الذي استعاد النغمة وتمكن من تحقيق الفوز على ضيفه مجد بنتيجة 4-2 سجل منها هنريكي هدفين وهدف لمحمد الحمادي وغيمارتيش وأحرز لمجد علي اليحيائي وعبد الرحمن بني زامة، وبقي مجد في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة ولا يزال خطر الهبوط يحيط بفريق مجد.



وعلى مستوى القاع أيضاً استعاد الاتفاق ذاكرة الفوز وتخطى عقبة ضيفه سيتي بنتيجة 4-2 جاءت عن طريق ماريو بالوتيلي ومارياني وأوليفيرا ونيلسون جيمس وسجل ثنائية سيتي اللاعب هاريس ليرفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة، وبقي الخاسر برصيد 22 نقطة.