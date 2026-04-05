دبا يتخطى الظفرة برأسية كوليبالي ويُحيي آمال البقاء في الأضواء

أنعش فريق دبا آماله في البقاء ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الثمين على مضيفه الظفرة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الـ21 من المسابقة. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إدريسا كوليبالي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+1»، ليرفع دبا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، مواصلاً نتائجه السلبية بخسارته الخامسة خلال آخر سبع جولات.



شهد الشوط الأول أفضلية نسبية للظفرة، الذي دخل اللقاء برغبة واضحة في التسجيل المبكر لتخفيف الضغط، إلا أن تألق حارس دبا محمد الرويحي حال دون ذلك، حيث قدم أداءً مميزاً وتصدى لعدة فرص محققة، أبرزها محاولة يوسف المرزوقي.



وفي الدقيقة 30، كاد خليل الحمادي أن يمنح التقدم للظفرة بتسديدة قوية ارتدت من العارضة، لتصل إلى كريم البركاوي، لكن دفاع دبا تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح دبا في خطف هدف التقدم عبر رأسية متقنة من كوليبالي، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها فينسيوس بإتقان.



ومع بداية الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفاً للظفرة بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو. واعتمد دبا على الهجمات المرتدة، وكاد كابرال أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 85، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم، واستمرت محاولات الظفرة دون جدوى حتى صافرة النهاية، ليخرج دبا بانتصار ثمين يعيد الأمل في سباق البقاء.