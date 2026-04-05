خورفكان يحصد 3 نقاط ثمينة في صراع البقاء على حساب بني ياس

حقق خورفكان فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه بني ياس، اليوم الأحد، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين. ومنح الفوز خورفكان ثلاث نقاط ثمينة، قفز بها 3 مراكز دفعة واحدة في جدول الترتيب، ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما توقف رصيد بني ياس عند 21 نقطة في المركز العاشر، حيث استمر الصراع على الهروب من الهبوط مشتعلاً. سجل هدفي خورفكان طارق تيسودالي «55»، وإيلتون فيليبي «60»، وسجل هدف بني ياس الحسن كوروما «65».



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ورغم الأفضلية النسبية لمصلحة فريق بني ياس على مستوى الاستحواذ والفرص، إلا أنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف.

ونجح خورفكان في فرض تفوقه في الشوط الثاني، بعدما واصل المغربي طارق تيسودالي تألقه، محرزاً الهدف الأول من تسديدة مرت من تحت يد الحارس فهد الظنحاني، قبل أن يعزز إيلتون فيليبي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني، مستغلاً سوء تمركز من مدافعي بني ياس.



وقلص الحسن كوروما النتيجة بتسديدة يسارية ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت شباك حارس «النسور» في الدقيقة 65. وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع طرد سليم أملاح لاعب خورفكان، وسهيل النوبي من بني ياس، نتيجة اشتباك بين اللاعبين.