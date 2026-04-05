أسطورة فنلندية.. لاعب أياكس وبرشلونة السابق يعود من الاعتزال في سن الـ 55

في خطوة مفاجئة أعادت الأضواء إلى أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية، قرر أسطورة فنلندا ولاعب أياكس وبرشلونة وليفربول السابق، ياري ليتمانن، العودة إلى الملاعب مجدداً من خلال الانضمام إلى نادي تالينا كاليف في إستونيا، وذلك على الرغم من بلوغه سن الخامسة والخمسين.



وكان ليتمانن الملقب بـ «الملك» قد اعتزل كرة القدم عام 2011 في عمر الـ 40 بعد مسيرة حافلة، إذ يعد أحد أبرز نجوم جيله، وتألق بشكل لافت مع أياكس، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا موسم 1994-1995، ورشح أيضاً لجائزة الكرة الذهبية، كما لعب لبرشلونة وليفربول. وأعلن نادي تالينا كاليف الذي يلعب في الدرجة الثانية في إستونيا تسجيل ليتمانن في كشوفاته، لتتاح له فرصة اللعب إلى جانب نجليه.



وأوضح ليتمانن في تصريحات لصحيفة «ذا أثليتيك»، أن قراره بدأ بعد مشاركة عفوية في وقت سابق، بعدما طلب منه المدرب الانضمام للتدريبات لسد النقص العددي في الفريق، قبل أن يلعب بشكل جيد، ويتطور الأمر إلى تسجيله رسمياً كلاعب في الفريق.



ويعتبر الكثيرون أن ليتمانن واحد من أفضل النجوم في تسعينيات القرن الماضي، وكان جزءاً من الجيل الذهبي لأياكس الذي ضم كلارنس سيدورف وإيدغار دافيدز وباتريك كلويفرت، ولعب دوراً محورياً في خط الوسط والهجوم، وسجل أكثر من 90 هدفاً للنادي، وأطلقت عليه جماهير أياكس لقب «الملك»، حيث كان يتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المشجعين.



بعد نجاحه مع أياكس، خاض ليتمانن تجارب مع برشلونة وليفربول، لكنه لم يتمكن من تكرار نفس النجاح بسبب الإصابات المتكررة التي لاحقته.

وأنهى ليتمانن مسيرته الكروية في نهاية عام 2011 مع نادي هلسنكي، حيث فاز بلقبه الفنلندي الوحيد، وخاض 173 مباراة دولية مع منتخب فنلندا، وسيكون نادي تالينا كاليف ناديه العاشر، في عودة للملاعب تبدو استثنائية وغريبة في هذا العمر.