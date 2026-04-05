حارس مرمى يعتدي على مشجع بـ «لكمة مفاجئة».. والاتحاد الإنجليزي يحقق في الواقعة «فيديو»

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق عاجل عقب واقعة مثيرة للجدل شهدتها إحدى مباريات دوري الدرجة السادسة في إنجلترا، بعدما أقدم حارس مرمى على الاعتداء بالضرب على أحد المشجعين داخل المدرجات، في مشهد أثار استياءً كبيراً من تصرف الحارس غير المبرر.



ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الحادثة وقعت خلال مواجهة جمعت بين فريقي إنفيلد تاون وتشيلمسفورد سيتي، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الدرجة السادسة، حيث قام الحارس جو رايت «29 عاماً» بالالتفات بشكل مفاجئ نحو الجماهير خلف مرماه، ووجه لكمة بيده اليمنى تجاه أحد المشجعين أثناء استعداده لتنفيذ ركلة مرمى.



الواقعة تسببت في توقف المباراة لمدة 7 دقائق، وسط حالة من الدهشة والغضب بين أكثر من 2200 متفرج حضروا اللقاء. الغريب أن حكم المباراة ورغم وضوح الحادثة، لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس، بسبب عدم ملاحظته للحادثة في حينها.



وأظهر مقطع فيديو متداول ضرب الحارس للمشجع، وعودته لاستكمال المباراة بشكل طبيعي، دون أن يبدو عليه التأثر بما حدث، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية لاحقاً لتأمين محيط الملعب ومرافقة الحارس إلى غرف الملابس عقب صافرة النهاية.



في المقابل، تبادل الناديان الاتهامات، إذ أكد إنفيلد تاون أن لاعبه تعرض لاستفزازات ورشق بمقذوفات من جماهير الخصم، بينما شدد تشيلمسفورد سيتي على امتلاكه أدلة مصورة تثبت واقعة الاعتداء. ويواصل الاتحاد الإنجليزي مراجعة تقارير الحكام والمواد المصورة تمهيداً لاتخاذ إجراءات تأديبية قد تكون قاسية بحق الحارس.