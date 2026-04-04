ناشئ مانشستر سيتي يتفوق على أثرياء الدوري الإنجليزي



كان قراراً حكيماً بالفعل ذلك الذي قاد أحد ناشئي مانشستر سيتي إلى حياة جديدة ومختلفة تماماً، قاده إلى أن يصبح أحد الأسماء التي يشار إليها في الصحافة العالمية، خصوصاً تلك المهتمة بالأعمال والأثرياء.



بعد سنوات من محاولة الوصول إلى القمة قرر ريس وابارا اعتزال كرة القدم، لأنه لم يصل إلى ما يريد، وكان هذا القرار سبباً بالفعل في وصوله إلى النقطة التي يرغب بها، فاللاعب الناشئ كانت لديه موهبة فعلية، ولكنها حتماً ليست في كرة القدم.



وابارا الذي لعب مباراة وحيدة مع مان سيتي في نهاية موسم 2010 - 2011 بعد توقيعه لعقد لمدة ثلاث سنوات عقب انتقاله من فريق الشباب إلى الفريق الأول، لم يستقر به المقام كثيراً مع «القمر السماوي» إذا غادر النادي في سلسلة من الإعارات إلى أندية دونكستر وأولدهام وأبسويتش، قبل أن يستقر بعقد دائم مع بولتون.



المدافع الذي سجل هدفاً بشعار أولدهام في مواجهة أمام ليفربول خلال بطولة كأس إنجلترا قرر إنهاء مشواره بعد مباراة واحدة فقط مع بولتون، حيث أدرك أنه لن ينجح في الوصول إلى الأندية الكبرى أو يمثل منتخب إنجلترا، ليتفرغ لمشروع صغير كان قد بدأه مع صديقه لويس مورغان عام 2013، الذي اقنعه حينها بالاستثمار معه في شركة ملابس، ليدفع المدافع اليافع مبلغ 15 ألف جنيه استرليني - راتبه لمدة خمسة أسابيع - وينتظر إلى أين سيقوده المشروع.



تغير الحال تماماً في الشركة التي كانت تهدف إلى صنع ملابس متوسطة الأسعار بين الملابس الفاخرة وتلك الشعبية، ونجحت الفكرة بشكل جيد جداً، حيث بدأت منتجاتها التي كانت توزع أولاً عن طريق متجر إلكتروني إلى الوصول إلى السوق، خصوصاً بعد موقف رائع من النجمين رحيم سترلينغ نجم المنتخب الإنجليزي وأندية ليفربول وسيتي وتشيلسي والملاكم البريطاني العالمي أنتوني جوشوا اللذان قررا دعم وابارا بارتداء الملابس التي يقوم بصناعتها، ما زاد من انتشار ماركته الخاصة لينجح بعد ذلك في إنشاء أربعة فروع أحدها في شارع رئيسي في لندن.



قدرت ثروته بـ 83 مليون جنيه استرليني عام 2023، وهي أكبر حينها من ثروة قمة نجوم الدوري الإنجليزي أمثال هاري كين وغارث بيل، ما مكنه من شراء حصة صديقه لويس مورغان في الشركة عام 2024 مقابل 9.3 ملايين جنيه استرليني.



وابارا الذي احتل المركز 19 في قائمة الأثرياء الشباب لصحيفة صنداي تايمز عام 2023، والذي وضعته مجلة فوربس في قائمة «30 تحت 30» لسنة 2021، قرر الانتقال إلى نيويورك التي يقيم بها الآن وفتح بها أيضاً فرعاً يبيع فيه منتجات الماركة الخاصة به.