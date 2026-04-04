طلب غريب السر في حرمان إيطاليا من التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي



في واحد من الأخبار الصاعقة كشفت تقارير إعلامية أن لاعبي المنتخب الإيطالي تسببوا في حالة من الاضطراب وبعثرة الأوراق بعد أن فاجؤوا الاتحاد الإيطالي ومدربه حينها، جنارو غاتوزو، بطلب غريب جداً قبل المباراة الحاسمة أمام البوسنة في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.



وكشفت مصادر صحافية أن لاعبي المنتخب الإيطالي اشترطوا قبل المباراة الحصول على مكافأة تأهل تصل إلى 300 ألف يورو بحيث يحصل كل لاعب على 10 آلاف يورو.



وأضافت المصادر: تسبب الطلب الغريب في توقيته بربكة كبرى داخل معسكر المنتخب الإيطالي، حيث أصر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مثل هذه الأمور تناقش بعد إنجاز المهمة وليس قبلها، بينما أصر اللاعبون على التأكيد على مكافأة التأهل قبل المباراة.



ومضى المصدر: هدأت الأمور قليلاً بعد أن تدخل المدرب جنارو غاتوزو، وأقنع اللاعبين أن التوقيت غير ملائم لمثل هذا الطلب، واعداً في الوقت نفسه بدعم مطالبهم متى ما نجح المنتخب في مهمته وعاد إلى المونديال بعد الغياب في نسختي 2018 و 2022، ولكنهم خسروا المباراة بالركلات الترجيحية من نقطة الجزاء لتغيب إيطاليا عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.