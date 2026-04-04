ليست التذاكر وحدها.. «ألبوم النجوم» يوجه ضربة جديدة لجماهير كأس العالم



يبدو أن شعار كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، هو «التنافس على توجيه ضربات قاصمة للجماهير».



ففي الوقت الذي ارتفعت فيها أسعار التذاكر بشكل مبالَغ فيه، وكشفت الكثير من الدراسات عن أن كلفة السفر والطعام والإقامة وحتى مواقف السيارات، جاء الدور الآن على «ألبوم ملصقات النجوم» المونديال، وهي الملصقات التي يجمعها المشجعون في شكل ألبوم تذكاري، يحمل صوراً للمنتخبات ونجوم البطولة.



فقد كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع قياسي في سعر ألبوم مونديال 2026، مضيفة أن السعر غير مبرر، حتى مع زيادة عدد المنتخبات، ما يعني زيادة عدد صفحات الألبوم.



وينتظر أن يحتوي الألبوم الجديد على 980 ملصقاً للنجوم والمنتخبات، موزعة على 112 صفحة، وسيكون لكل منتخبات من منتخبات البطولة الـ 48 صفحة خاصة به، تحتوي على 20 ملصقاً، موزعة على 18 لاعباً، وصورة جماعية للمنتخب وشعار اتحاد الكرة.



وحسب دراسة اقتصادية للأسعار المتوقعة، فإن كلفة الألبوم الكامل ستتراوح بين 2030 جنياً إسترلينياً و1777 جنيهاً إسترلينياً.



وتكشف هذه الدراسة عن مضاعفة أسعار الألبوم بين مونديالي 2022، و2026، حيث تراوح سعر الألبوم في مونديال قطر 2022 بين 850 و1000 جنيه إسترليني، بينما الكلفة الأقل المتوقعة في مونديال 2026، هي 1777 جنيهاً إسترلينياً، بينما يمكن أن تتجاوز الكلفة في النسخة الفاخرة مبلغ ألفي جنيه إسترليني.