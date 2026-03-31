كامافينغا خيار طوارئ لحراسة مرمى ريال مدريد

في عالم كرة القدم، هناك لاعبون متعددو المهام، وهناك إدواردو كامافينغا.. النجم الفرنسي الشاب، الذي أثبت جدارته في خط الوسط وتألق كظهير أيسر عند الحاجة، يقترب من خوض تجربة استثنائية مع ريال مدريد، بعدما أشارت تقارير إلى إمكانية الاستعانة به كحارس مرمى احتياطي في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه الأنباء في توقيت صعب، بعد تأكد غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لمدة تقارب شهرًا ونصف الشهر بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم وجود الحارس الأوكراني أندريه لونين، إلى جانب الشاب فران غونزاليس، فإن التفكير في كامافينغا كخيار ثالث يعكس حجم الثقة في قدراته البدنية والذهنية.

ولم يأت هذا الطرح من فراغ، إذ التُقطت خلال تدريبات «فالديبيباس» لقطات متكررة للاعب الفرنسي وهو يرتدي القفازات ويقدم تصديات لافتة.

ويتمتع كامافينغا بخصائص بدنية مميزة، أبرزها الطول والرشاقة التي تساعده على تغطية مساحات واسعة، إلى جانب سرعة البديهة وقدرته على قراءة مسار الكرة وتوقع التسديدات، فضلًا عن هدوئه تحت الضغط، وهي عناصر تمنحه أفضلية في المواقف الاستثنائية.

ويُعد انتقال لاعب من مركز الوسط إلى حراسة المرمى أمرًا نادرًا في هذا المستوى من المنافسة، لكن مع كامافينغا يبدو أن حدود الأدوار التقليدية قابلة للكسر.

وتترقب الجماهير أي إشارة من الجهاز الفني بشأن هذا الخيار غير التقليدي، في وقت قد يتحول فيه اللاعب من صناعة اللعب إلى حماية المرمى في مواجهة قد تكون حاسمة على ملعب «أليانز أرينا».