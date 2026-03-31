غوارديولا يشيد بريال مدريد ويؤكد: معيار لا يُضاهى في دوري الأبطال

أشاد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بما يقدمه ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق الملكي يواصل فرض نفسه كمعيار استثنائي في كرة القدم الأوروبية، خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد غوارديولا أن ريال مدريد يمثل نموذجًا فريدًا من حيث الطموح والعقلية التنافسية، موضحًا أن النجاح داخل هذا النادي لا يُقاس إلا بحصد الألقاب الكبرى، وعلى رأسها دوري الأبطال، حيث يُعد الموسم غير مكتمل في حال عدم التتويج باللقب القاري.

وأضاف المدرب الإسباني أن ما يميز ريال مدريد ليس الحظ، كما يعتقد البعض، بل جودة عناصره وقدرتهم الكبيرة على التعامل مع الضغوط في اللحظات الحاسمة، إلى جانب امتلاكهم خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى، وهو ما يمنح الفريق أفضلية دائمة في المنافسة.

وأشار غوارديولا إلى أن النادي الملكي أثبت قدرته على التأقلم السريع رغم التغييرات التي طرأت على تشكيلته، خاصة بعد رحيل أو تراجع أدوار نجوم بارزين مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش، حيث ينجح الفريق باستمرار في إعادة بناء نفسه والحفاظ على حضوره القوي في مختلف البطولات.

واختتم غوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن احترامه لريال مدريد يستند إلى الوقائع والإنجازات، رغم تشكيك البعض، مشيرًا إلى أن النتائج دائمًا ما تثبت أن الفريق سيظل أحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم.