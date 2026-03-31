أول تطبيق فعلي.. قاعدة جديدة قد تغير شكل الهجوم في كرة القدم

أعلن الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيصبح أول دوري احترافي يطبق تجربة رسمية لقاعدة التسلل المعدلة، وذلك بدءًا من موسم 2026.

وأوضح البيان أن التفسير الجديد، الذي اقترحه أرسين فينجر، المدرب السابق لـ أرسنال، ورئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدف إلى تعزيز اللعب الهجومي وتحسين انسيابية المباريات.

وبموجب التعديل المقترح، لن يُحتسب اللاعب في وضع تسلل إلا إذا وُجدت «مسافة واضحة» أو «فجوة كافية» بينه وبين المدافع، ما يعني أن المهاجم سيُعتبر في وضع قانوني إذا كان أي جزء من جسده القادر على تسجيل هدف على خط واحد مع آخر مدافع أو خلفه.

وقال فينجر: «هذه تجربة مهمة، فمن خلال اختبار هذا التعديل في بطولة احترافية يمكننا فهم تأثيره بشكل أفضل، سواء من حيث وضوح القرارات أو سلاسة اللعب أو تعزيز النزعة الهجومية».

وأكد الدوري الكندي الممتاز أن التجربة ستُنفذ بالتعاون مع «فيفا»، الذي سيشرف على آليات البحث والتقييم، بالتوازي مع العمل مع الاتحاد الكندي لكرة القدم لإعداد الحكام واللاعبين والأندية لتطبيق التعديل.

وقال جيمس جونسون، مفوض الدوري الكندي الممتاز والرئيس التنفيذي لمجموعة «كنديان سوكر بيزنس»: «نسعى لوضع الدوري في طليعة الابتكار والمساهمة بشكل مباشر في تطوير اللعبة عالميًا».

وأضاف البيان أن التجربة لن تقتصر على قاعدة التسلل فقط، بل ستشمل أيضًا تطبيق نظام الدعم بالفيديو لكرة القدم، المعتمد من المجلس الدولي لكرة القدم، بهدف تقليل إضاعة الوقت وتحسين فعالية سير المباريات.