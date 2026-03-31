أزمة لوكاكو مع نابولي تصل إلى طريق مسدود

يستعد نادي نابولي الإيطالي لاتخاذ قرار بتجميد مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك بعد رفضه العودة من بلجيكا، في ظل تقارير تشير إلى وجود خلافات بينه وبين الجهاز الطبي للنادي، إلى جانب كيفن دي بروين.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، حيث أُبلغ لوكاكو قبل سفره إلى بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي بأنه ليس في كامل لياقته، إلا أنه قرر البقاء هناك، مفضّلًا ذلك على العودة إلى إيطاليا.

وأثار هذا التصرف غضبًا داخل نادي نابولي، الذي هدد بتجميد اللاعب في حال عدم عودته في الموعد المحدد.

ونشر لوكاكو بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يُحدث تأثيرًا يُذكر على موقف النادي.

من جانبه، علّق دي بروين على الأزمة قائلًا: «أنا وروميلو سرنا على النهج نفسه خلال فترة علاجنا من الإصابة، حيث خضعتُ لبرنامج التأهيل كاملًا في بلجيكا، بينما خضع روميلو لبرنامج تأهيل جزئي في أنتويرب وآخر في نابولي».

وأضاف: «عندما تكون هناك وجهتا نظر متباينتان، يصبح من الصعب التوافق بينهما، وهذا ليس الأسلوب الصحيح للتأهيل».

ووفقًا لصحيفة «هيت لاتست نيوز»، فإن لوكاكو تعجّل العودة إلى الملاعب في نوفمبر الماضي، بسبب معاناة نابولي من إصابات عدة، متجاهلًا تعليمات الجهاز الطبي في أنتويرب، ما أدى إلى تعرضه لانتكاسة في إصابته.