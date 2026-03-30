الأبيض يختتم معسكره الداخلي في أبوظبي بالفوز على غلف يونايتد برباعية

اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الداخلي، الذي أقيم في العاصمة أبوظبي ضمن فترة التوقف الدولي استعداداً للمشاركات الكروية المقبلة.

وخاض الأبيض في اليوم الختامي للمعسكر مباراة ودية مع فريق غلف يونايتد على استاد مدينة زايد الرياضية، وانتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف لهدف، أحرزها كل من حارب عبدالله ويوري سيزار «هدفين» وعلي صالح.



شهد المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.