8 لاعبين يغادرون منتخب إنجلترا بسبب الإصابات.. وتوخيل غير مستاء



أكد توماس توخيل ​مدرب إنجلترا، إنه لا يشعر بخيبة أمل إزاء خروج بعض اللاعبين من تشكيلته قبل مواجهة اليابان ودياً على ملعب ويمبلي استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، واصفاً هذه الغيابات بأنها نتيجة حتمية لضغوط المباريات المكثفة مع اقتراب الموسم من نهايته. وغادر ثمانية لاعبين معسكر إنجلترا بسبب الإصابات، وذلك عقب التعادل 1-1 مع ⁠أوروجواي في مباراة ودية الجمعة الماضي.



وكان الحارس آرون رامسديل والمدافع فيكايو توموري والمهاجم دومينيك كالفيرت-لوين من بين الذين غادروا المعسكر، كما عاد المدافع جون ستونز إلى فريقه مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة قبل المباراة، بينما أصيب آدم ‌وارتون لاعب كريستال بالاس وجناح أرسنال نوني مادويكي خلال المباراة. وعاد زميلا مادويكي، ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى أرسنال.



وقال توخيل: «لدينا لاعبون في المعسكر خاضوا بالفعل دقائق لعب أكثر مما لعبوه في الموسم الماضي، نريد منهم تقديم الأداء الجيد مع أنديتهم، لكن الواقع أن هذا هو ​معسكرنا الأخير قبل ⁠السفر إلى الولايات ⁠المتحدة، الأمر مخيب للآمال، لكنني لست مستاء من اللاعبين، ولست غاضباً، شعرت أن الجميع كان متشوقاً للغاية للقدوم إلى المعسكر، حتى أن بعض اللاعبين ⁠المصابين ظلوا في المعسكر لتلقي العلاج، وهذا يدل على رغبتهم في البقاء مع المجموعة، لم يغادر أحد على الفور، وهذه روح جيدة، وهكذا يجب أن يكون الأمر».



عقب مواجهة اليابان ودياً غداً الثلاثاء، ستلعب إنجلترا ضد كوستاريكا الشهر المقبل مع تكثيف استعدادها لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب ‌كندا والمكسيك، ابتداء من 11 يونيو المقبل.