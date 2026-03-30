أزمة إصابات تهدد طموحات أرسنال هذا الموسم

تواجه طموحات نادي أرسنال في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم تهديدًا حقيقيًا بسبب أزمة إصابات خانقة ضربت صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي، ووصلت إلى 10 لاعبين.

وانضم مارتن زوبيميندي إلى قائمة المصابين بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني، حيث شارك بديلًا لرودري، لاعب مانشستر سيتي، في آخر 15 دقيقة من فوز إسبانيا على صربيا بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي، لكنه لن يشارك في ودية غدًا الثلاثاء أمام مصر بعد عودته إلى لندن بسبب آلام في الركبة اليمنى، وفقًا لبيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجاءت إصابة زوبيميندي لتعمق جراح متصدر الدوري الإنجليزي، بعد خروج الظهير بييرو هينكابي من معسكر منتخب الإكوادور، وانسحاب ثلاثي المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي من قائمة المدرب توماس توخيل... كما غادر نوني مادويكي ملعب ويمبلي واضعًا دعامة على ركبته إثر تدخل عنيف خلال مواجهة أوروغواي.

وتضم قائمة الغيابات الطويلة أيضًا كلًا من وليام ساليبا وجابرييل ماجالهايس وإيبيريتشي إيز ويوريان تيمبر ولياندرو تروسارد بسبب الإصابة.

وينتظر أرسنال جدول مباريات مزدحم وحاسم، حيث يحل ضيفًا على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل السفر لمواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.