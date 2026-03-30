ثقة ملكية.. مبابي يتوعد بايرن في دوري الأبطال

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على حسم المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن النادي الملكي يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتفوق على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي، في تصريحات صحفية، إن ريال مدريد يظل من بين الأندية القليلة القادرة على هزيمة كبار القارة، معتبرًا أن مواجهة بايرن ميونخ تمثل تحديًا صعبًا، خاصة في ظل المستوى القوي الذي يقدمه الفريق الألماني مؤخرًا.

وأضاف: «الضغوط والانتقادات جزء طبيعي من اللعب في ريال مدريد، فقد تعرض لها العديد من أساطير النادي من قبل، والتعامل معها يتطلب الهدوء والتركيز، مع العمل المستمر على تطوير الأداء داخل الملعب».

وشدد النجم الفرنسي على أن فريقه لا يزال ينافس بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أهمية تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات.

وأوضح مبابي أن أفضل استعداد لكأس العالم 2026 يكمن في مواصلة النجاح مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وفي سياق متصل، قال مبابي، خلال تصريحات لقناة «تيليفوت» الفرنسية، إن جماهير ريال مدريد شغوفة للغاية، مضيفًا: «بالنسبة لهم، النادي يمثل عقيدة، وكل ما يتعلق به يثير الكثير من الجدل والتكهنات، بعضها صحيح وبعضها غير ذلك».

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل مع الانتقادات بهدوء وثقة، قائلًا: «في ريال مدريد، الجميع تعرض للنقد، لذلك يجب التركيز على العمل والإيمان بالقدرة على التحسن وتقديم الأفضل داخل أرض الملعب».