«كاف» يبدأ مرحلة جديدة بعد رحيل أمينه العام

أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن امتنانه للأمين العام المنتهية ولايته فيرون موسينجو أومبا، الذي أعلن قراره التنحي عن منصبه بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في هذا الدور.

وتقرر تكليف سامسون أدامو بمهام الأمين العام للاتحاد بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين أمين عام دائم للمنظمة القارية.

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأفريقي ممتن للغاية لما قدمه موسينجو أومبا من إسهامات في خدمة كرة القدم الأفريقية، والعمل الذي قام به لتطوير ونمو اللعبة في القارة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريمه في وقت لاحق تقديرًا لجهوده وعطائه.

من جانبه، أوضح موسينجو أومبا، في بيان رسمي، أنه قرر الاستقالة بعد مسيرة مهنية دولية امتدت لأكثر من 30 عامًا، كرسها لخدمة كرة القدم، بهدف التفرغ لمشاريع شخصية.

ووجه أومبا الشكر إلى موتسيبي وفرق العمل التابعة له، وكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكين «كاف» وكرة القدم الأفريقية من تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التغييرات في الهيكل الإداري للاتحاد الأفريقي في وقت يسعى فيه «كاف» لمواصلة خططه التطويرية للمسابقات القارية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة شؤون اللعبة على مستوى القارة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.