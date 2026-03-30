الجماهير ترفض تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

أظهر استطلاع رأي أجرته رابطة مشجعي كرة القدم أن أكثر من 75% من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز لا يؤيدون استمرار استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقالت الرابطة إن الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 23 مارس/آذار الجاري، وشارك فيه نحو 8000 مشجع من أندية الدوري الممتاز.

وأظهرت النتائج أن 75.7% لا يؤيدون استخدام تقنية حكم الفيديو في كرة القدم، فيما قال 91.7% إن التقنية ألغت الاحتفالات العفوية التي تصاحب تسجيل الأهداف.

وقال توماس كونكانون، مدير شبكة الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابطة: «تدعم هذه النتائج الاستطلاع السابق الذي أجرته الرابطة عام 2021، عندما أعرب المشجعون عن مخاوفهم بشأن إدخال هذه التقنية».

وأضاف: «أرسلنا نتائج الاستطلاع إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة حكام كرة القدم في إنجلترا، ونتطلع إلى مناقشة هذه النتائج معهم».

وأرسلت وكالة «رويترز» طلبًا للتعليق إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أندية الدوري الممتاز قد صوتت لصالح الإبقاء على تقنية الفيديو في يونيو/حزيران 2024، رغم الانتقادات المستمرة لنظام التحكيم المدعوم تقنيًا.