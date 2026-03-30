جولات أوروبا الأخيرة.. طريق واحد إلى كأس العالم

يواجه منتخب إيطاليا، بقيادة مديره الفني جينارو جاتوزو، أشباح الماضي عندما يحل ضيفًا على نظيره البوسنة والهرسك، يوم غد الثلاثاء، في نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات، آخرها في مونديال 2006 بألمانيا، إلى هذا النهائي بعد فوزه على أرضه ووسط جماهيره على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في مدينة بيرجامو يوم الخميس الماضي.

في المقابل، خاض المنتخب البوسني اختبارًا أصعب خارج أرضه أمام ويلز، حيث انتزع بطاقة التأهل بالفوز 4-2 بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيتأهل الفائز من مواجهة إيطاليا والبوسنة إلى كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا وسويسرا وقطر.

ويخوض المنتخب الإيطالي المواجهة بحذر شديد، لتفادي كابوس الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة في نفس مرحلة الملحق أمام السويد في تصفيات مونديال روسيا 2018، وأمام مقدونيا الشمالية في تصفيات مونديال قطر 2022.

لكن «الأتزوري» يتسلح بخبرات مدربه جاتوزو وشخصيته القتالية، المستمدة من مسيرته الحافلة بالإنجازات مع ميلان ومنتخب إيطاليا، حيث كان أحد ركائز التتويج بمونديال 2006 تحت قيادة المدرب المخضرم مارتشيلو ليبي.

ولتعويض خيبات السنوات الأخيرة ونقص الخبرات، استعان جاتوزو في جهازه الفني بكل من ليوناردو بونوتشي في منصب المدرب، وجيانلويجي بوفون مديرًا للمنتخب.

وعلى أرض الملعب، يعول جاتوزو على عدد من الركائز، أبرزهم جيانلويجي دوناروما، وثلاثي إنتر ميلان نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني وفيدريكو ديماركو، إلى جانب ساندرو تونالي ومويس كين، اللذين سجلا هدفي الفوز على أيرلندا الشمالية.

في المقابل، يضم منتخب البوسنة عناصر خبرة مثل إيدين دجيكو وسعيد كولاسيناك وإيرميدين ديميروفيتش، ويعتمد عليهم المدرب سيرجي بارباريز لقيادة الفريق نحو التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في مونديال 2014 بالبرازيل.

المسار الثاني

يستقبل منتخب السويد نظيره بولندا على ملعب «ستروبري أرينا» في سولنا قرب العاصمة ستوكهولم، يوم الثلاثاء أيضًا.

وتأهلت السويد بعد فوزها على أوكرانيا 3-1، بينما أطاحت بولندا بمنتخب ألبانيا بنتيجة 2-1، بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي.

وسيتأهل الفائز إلى المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان وتونس.

المسار الثالث

في بريشتينا، يطمح منتخب كوسوفو لانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، عندما يستضيف نظيره تركيا على ملعب «فاضل فوكري».

وتأهلت كوسوفو بعد الفوز على سلوفينيا 4-3، بينما فازت تركيا على رومانيا 1-0، لينضم الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وباراجواي.

ومن أجل هذا الإنجاز التاريخي، تعهدت حكومة كوسوفو برئاسة ألبين كورتي بمنح المنتخب مكافأة مالية قدرها مليون يورو في حال الفوز.

وكانت كوسوفو قد انضمت إلى الاتحادين الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا» عام 2016، بعد إعلان استقلالها عن صربيا عام 2008.

المسار الرابع

يحل منتخب الدنمارك ضيفًا على التشيك في مواجهة تقام على ملعب نادي سبارتا براج.

وتأهلت الدنمارك بعد فوزها الكبير على مقدونيا الشمالية 4-0، بينما تجاوزت التشيك جمهورية أيرلندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وسينضم الفائز إلى المجموعة الأولى التي تضم المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ويبرز في صفوف الدنمارك كريستيان إريكسن وراسموس هويولوند، بينما يقود التشيك باتريك شيك وتوماس سوتشيك.

وستنضم المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي إلى 42 منتخبًا حجزوا مقاعدهم بالفعل، بينهم 12 منتخبًا أوروبيًا، في كأس العالم التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبًا.