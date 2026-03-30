أزمة كأس أفريقيا تتصاعد.. ميندي يفتح النار على «كاف»

وجه الحارس السنغالي إدوارد ميندي انتقادات حادة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أعقاب الجدل الدائر حول بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي اختتمت في المغرب في فبراير/شباط الماضي.

ولم يتوانَ ميندي عن توجيه نقد لاذع لـ«كاف»، بعد قرار سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، مما تسبب في جدل كبير في عالم كرة القدم.

وفي تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه الودية مع بيرو على ملعب «ستاد دو فرانس»، أبدى حارس الأهلي السعودي استياءه مما وصفه بالفجوة بين مستوى كرة القدم الأفريقية والمسؤولين عنها.

وقال: «هناك فجوة واضحة بين ما نراه على أرض الملعب والطريقة التي تُدار بها اللعبة»، مستدلًا على ذلك بكيفية تعامل «كاف» مع أزمة نهائي أمم أفريقيا.

وذهب الحارس السنغالي إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن الجهات المعنية بالكرة الأفريقية يجب أن تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وإجراء إصلاحات جوهرية.

وأضاف: «كاف يتقدم بوتيرة أبطأ بكثير من تطور كرة القدم الأفريقية نفسها، ويجب على المؤسسة أن تنظر إلى نفسها نظرة طويلة وفاحصة، لأن كرة القدم الأفريقية تستحق أفضل من ذلك».

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أقرت بتجريد السنغال من اللقب على خلفية انسحابه لفترة قصيرة من المواجهة في المباراة النهائية أمام المغرب، غير أن الاتحاد السنغالي قدم طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» على القرار.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، إنه سيقوم بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية في قضية بطولة كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت مطلع العام الجاري في المغرب.