تطورات إيجابية تقرب باستوني من برشلونة

يعتزم نادي برشلونة تدعيم صفوفه في الصيف المقبل بالتعاقد مع مدافع ورأس حربة، إذا سمحت موارده المالية، وشهد هذا الأسبوع تطورات إيجابية بشأن سعي الفريق الكتالوني لتعزيز خط دفاعه.

ويبدو أن أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، هو الخيار المفضل لدى البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة.

وفي وقت سابق من الموسم الجاري، كان باستوني على وشك توقيع عقد جديد مع إنتر ميلان، لكن الوضع تغير حاليًا، وأصبح النادي الإيطالي منفتحًا على بيعه مقابل سعر مناسب.

وتردد أن برشلونة بدأ مفاوضات الأسبوع الماضي مع وكلاء باستوني بشأن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان بدأت البحث عن خيارات أخرى في خط الدفاع، تحسبًا لبيع اللاعب خلال الصيف.

وكشفت الصحيفة أن ماريو جيلا، لاعب لاتسيو، والذي يملك ريال مدريد بندًا يمنحه 50% من قيمة بيعه مستقبلًا، يتصدر قائمة اهتمامات إنتر ميلان، إلى جانب خيارات أخرى أقل تكلفة مثل جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج، وعمر سوليه، لاعب أودينيزي، وطارق محريموفيتش من ساسولو.

وتكهنت تقارير صحفية بأن باستوني قد يرحل مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، وهو ما يتناسب مع قدرات برشلونة، لكن «جازيتا ديلو سبورت» أكدت، نقلًا عن خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن إنتر ميلان سيشترط الحصول على ما بين 70 و80 مليون يورو للموافقة على رحيل مدافعه.

ويتردد مؤخرًا أن برشلونة يدرس إدخال بعض لاعبيه ضمن صفقات تبادلية، لضمان الالتزام بسقف الرواتب، حيث ارتبط اسم مهاجمه فيران توريس بصفقة محتملة لضم جوليان ألفاريز أو باستوني.

كما تشير تقارير إلى اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع داني أولمو، لاعب وسط برشلونة.