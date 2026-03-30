ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة بايرن ميونخ

ذكر تقرير إخباري أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قد يغيب عن الموعد المحدد لعودته إلى الملاعب، وذلك في مواجهة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي الفريقان يوم 15 أبريل/نيسان المقبل على ملعب «أليانز أرينا» في مباراة الإياب، فيما تُقام مباراة الذهاب قبل ذلك بأسبوع على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وذكرت قناة «إي إس بي إن» أن كورتوا قد يغيب مرة أخرى عن ريال مدريد في تلك المواجهة، لذلك فإن الفريق سيعتمد على الحارس البديل الأوكراني أندريه لونين.

وكان لونين قد شارك أساسيًا في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 3-2 ضمن منافسات الدوري.

ويمر كورتوا بمرحلة صعبة في الوقت الحالي، بعدما تعرض للإصابة وتم استبداله بين شوطي مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر.

وعانى الحارس البالغ من العمر 33 عامًا من إصابة عضلية في الألياف الأمامية لعضلة الفخذ، غاب على إثرها لمدة عشرة أيام، لكن يبدو أن الإصابة تفاقمت حاليًا، وسط محاولات من الجهاز الطبي لريال مدريد للتعامل معها وعلاج الحارس الدولي البلجيكي.