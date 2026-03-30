لا نلعب كرة قدم أمريكية.. ديشان يشتعل غضبًا بسبب أوليسي

أنهى منتخب فرنسا معسكره خلال شهر مارس في الولايات المتحدة بالفوز على كولومبيا بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه في مباراة ودية أخرى على البرازيل بنفس النتيجة، وبأداء مقنع.

وعبّر ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي «الديوك»، في تصريحاته عقب اللقاء عبر قناة «تي إف 1» الفرنسية، عن فخره بأداء لاعبيه، لكنه أبدى انزعاجه أيضًا بسبب تدخل عنيف ضد مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ، في الدقائق الأخيرة من مواجهة كولومبيا.

وقال ديشان عقب اللقاء: «فرق أمريكا الجنوبية تشتهر بحماسها وقوتها، لكن غياب تقنية حكم الفيديو جعل الأمور أسهل بالنسبة لهم، ولحسن الحظ قفز أوليسي، وإلا لكان تعرض لكسر في ساقه».

وأضاف: «لعبنا أمام منافس قوي وشرس، وانزعجت للغاية بسبب التدخل على أوليسي باندفاع شديد، ولحسن حظه أنه لم يتعرض لكسر في ساقه».

واختتم ديشان تصريحاته: «لقد تحدثت مع الحكم وقلت له إن هذا ليس تدخلًا عاديًا، ونحن لا نلعب كرة قدم أمريكية».