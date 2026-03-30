تحذير لمحمد صلاح.. لا تسلك طريق ميسي

قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إنه لا يفضل انتقال الهداف محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حتى لا يخفت بريقه مثل ليونيل ميسي، بعدما أعلن نجم ليفربول رحيله عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم.

ولم يحدد صلاح (33 عامًا) وجهته المقبلة حتى الآن، بعدما قرر الانفصال عن ليفربول عقب تسع سنوات ناجحة مع الفريق، ساهم خلالها في التتويج بلقبين في الدوري الإنجليزي، إلى جانب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا. ويرى حسن أن الخطوة الأفضل لصلاح هي الاستمرار في المنافسة داخل الدوريات الأوروبية.

وقال حسن، في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «صلاح يعلم جيدًا ماذا يريد، وبالتأكيد لن يتخذ خطوته المقبلة بعشوائية. بالنسبة لي، أفضل أن يستمر في أوروبا، وأسمع عن تلقيه عروضًا من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، وأندية من الدوري الإيطالي».

وأضاف: «الانتقال إلى الدوري الأمريكي سيكون بعيدًا عن الأنظار، ولست مقتنعًا بفكرة اللعب هناك. لن تتذكر صلاح، مثلما لا أتذكر ميسي الآن، ولا أبحث حتى عن مشاهدته».

وبعد مسيرة حافلة بالألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، انتقل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عامًا) إلى إنتر ميامي عام 2023، عقب أشهر من التتويج بكأس العالم 2022، وسرعان ما أصبح الهداف التاريخي للنادي الأمريكي.

وأوضح حسن أن خيار الانتقال إلى الدوري السعودي قد يكون مناسبًا لصلاح، في حال عدم الاستمرار في أوروبا.

وقال الظهير الأيمن السابق لمنتخب مصر: «إذا لم يحصل على عروض أوروبية، فسيكون من الجيد انتقاله إلى الدوري السعودي، الذي يضم أسماء كبرى مثل كريستيانو رونالدو».

وغاب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام إسبانيا في برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، بعد فوزه 4-0 على السعودية في جدة يوم الجمعة.