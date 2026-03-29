«الأبيض» يختتم معسكر أبوظبي بمواجهة غلف يونايتد



يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الاثنين، مباراة ودية أمام غلف يونايتد، على استاد مدينة زايد الرياضية، في التجربة الثانية لـ«الأبيض» في معسكر أبوظبي خلال التوقف الدولي الحالي.

ويختتم «الأبيض» معسكره الإعدادي الداخلي في أبوظبي، والذي كان قد انطلق الاثنين الماضي، في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة المقبلة، في مقدمتها كأس الخليج السابعة والعشرون المقررة في المملكة العربية السعودية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ونهائيات كأس آسيا 2027 المقررة أيضاً في السعودية في يناير من العام المقبل.



وتأتي ودية غلف يونايتد في ختام المعسكر، وذلك بعدما حقق «الأبيض» فوزاً بأربعة أهداف مقابل هدف في الودية الأولى أمام الوحدة على استاد آل نهيان، حيث شهدت التجربة ظهوراً جيداً للعناصر التي انضمت إلى قائمة المنتخب في المعسكر الحالي لأول مرة، وهم لاعبا شباب الأهلي يوري سيزار وجويلهرم بالا، ولاعب الشارقة عثمان كامارا، ولاعب الجزيرة مامادو كوليبالي، ولاعب النصر جولاوبر ليما، ولاعب الظفرة ليوناردو أميسيكيو، وبخاصة بالا وعثمان كمارا ويوري سيزار بعدما سجل كمارا وسيزار هدفين في تجربة الوحدة.



وينتظر أن يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، منح الفرصة لجميع العناصر في المعسكر خلال مباراة غلف يونايتد، على غرار ما حدث في الودية الأولى التي خاضها المنتخب بتشكيلتين مختلفين خلال شوطي اللقاء، وذلك بهدف إكساب جميع اللاعبين رتم المباريات والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية من أجل الاستقرار على العناصر التي ستكون أساسية في تجمعات «الأبيض» مستقبلاً.



وسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الداخلي، ومن أبرز أهدافه أيضاً منح الفرصة للوجوه الـ6 الجديدة من أجل إثبات وجودها، والتعرف على مستوياتها وما إذا كان يمكن الاعتماد على أحد العناصر في التشكيلة الأساسية في المستقبل، لاسيما وأن هناك عناصر يشكل انضمامها إضافة كبيرة للمنتخب في ظل تألقها في دوري المحترفين.



وحرص كوزمين خلال المعسكر على زيادة الجرعات الفنية والتكتيكية والتركيز على علاج السلبيات والأخطاء التي عابت أداء المنتخب في الفترة الماضية ولم ينجح بسببها في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.