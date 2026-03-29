مبلغ زهيد يدفعه «الفيفا» مقابل إصابة البرازيلي رافينيا

تلقى نادي برشلونة خبراً محبطاً بعد إصابة جناحه البرازيلي رافينيا خلال لقاء منتخب بلاده الودي الأخير أمام منتخب فرنسا، إذ سيستمر غيابه لمدة خمسة أسابيع، وفق برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، سيتعين على الاتحاد الدولي دفع 20.548 يورو يومياً، اعتباراً من 23 أبريل المقبل، أي بعد تجاوز اللاعب 28 يوماً من الغياب المتواصل.



إذا التزمت مدة الغياب المتوقعة، سيحصل برشلونة على تعويض إجمالي حوالي 144 ألف يورو فقط، مبلغ ضئيل مقارنة بالخسائر التي سيعانيها الفريق خلال المباريات المهمة المقبلة، بما في ذلك مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وعلى ذات الصعيد، تثير احتمالية مشاركة ماركوس راشفورد أساسياً في تشكيلة برشلونة، بعد إصابة رافينيا، قلقاً كبيراً بسبب ما يمثله من تهديد مباشر على توازن الفريق، وتكمن المشكلة في أن راشفورد هو أحد اللاعبين الذين يمكنهم ضرب هيكل الضغط الخاص ببرشلونة، لمشاركته الهجومية فقط، دون إجادته للضغط على الخصوم، مثلما يفعل البرازيلي، وهو ما قد يؤدي إلى تفكك المنظومة الدفاعية، وكشف خطي الوسط والدفاع.



على جانب آخر، ذكرت صحيفة ماركا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لم يتدرب مع منتخب بلاده، بعد شعوره بألم في الفخذ، نتيجة الجهد البدني بعد مواجهة فرنسا. وأوضح التقرير أن فينيسيوس خضع لاختبارات طبية، والتي لم تظهر أي إصابة، ومع ذلك قرر اللاعب عدم المشاركة في حصة التدريب، كإجراء احترازي.



وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن هذا الإجراء طبيعي لإدارة حمل العمل البدني، ومن المتوقع أن يكون اللاعب متاحاً بعد غد الثلاثاء أمام كرواتيا، رغم حالة عدم اليقين الحالية. وفي نادي ريال مدريد، لم تصل أي معلومات حتى الآن عن حالة فينيسيوس، حيث لم يتواصل الطاقم الطبي البرازيلي مع الطاقم الطبي للنادي الملكي بعد.