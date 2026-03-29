برشلونة يغادر «الكامب نو» مجدداً بسبب التجديد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن المواعيد النهائية لمشروع تجديد ملعب سبوتيفاي كامب نو، مؤكدة أن نادي برشلونة سيضطر لمغادرة ملعبه مجدداً مع انطلاق موسم 2027-2028، بسبب دخول المشروع مرحلته النهائية، ورغم أعمال البناء المستمرة، يحقق الفريق الكتالوني نتائج مميزة على أرضه، بعدما فاز بجميع مبارياته العشر في الدوري الإسباني، إلى جانب انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ليحافظ الكامب نو على هيبته كحصن قوي للفريق حتى وهو غير مكتمل، وحالياً لا تتجاوز سعة الملعب نصف طاقته الإجمالية، إلا أن وتيرة العمل تسير وفق الجدول المحدد. وقد تم الانتهاء من المدرجين الأول والثاني بالكامل، إضافة إلى خمس صالات VIP، كما تجاوز المشروع المرحلة 1C التي سمحت برفع السعة إلى 62,657 متفرجاً.



وخلال الموسم الجاري، لن تشهد السعة زيادة إضافية، حيث يعمل النادي على إعداد تقارير للحصول على موافقة بلدية برشلونة لرفع عدد المقاعد تدريجياً بدءاً من الموسم المقبل، بالتوازي مع تقدم العمل في المدرج الثالث.

ويسعى النادي إلى تطبيق سياسة العودة التدريجية للجماهير، بدلاً من انتظار اكتمال المدرج الأخير بالكامل، وهو ما يتطلب موافقات رسمية. ومن المنتظر أن يصل عدد مقاعد كبار الشخصيات «VIP» بعد انتهاء المشروع إلى 9400 مقعد، مع توقعات بتحقيق إيرادات سنوية تقارب 120 مليون يورو من هذه الفئة، وفق تقديرات إدارة الرئيس خوان لابورتا.



ويشارك حالياً نحو 3000 عامل في تنفيذ أعمال المدرج الثالث ومناطق VIP، وهي المرحلة التي ستستمر حتى صيف 2027، أي مع نهاية موسم 2026-2027، مع استمرار الفريق بقيادة المدرب هانز فليك في خوض مبارياته بشكل طبيعي.

بعد ذلك، يبدأ المشروع مرحلته الأخيرة، التي تتضمن تركيب السقف النهائي للملعب، ما سيرفع سعته إلى نحو 105 آلاف متفرج، بإيرادات متوقعة تصل إلى 350 مليون يورو سنوياً. إلا أن هذه المرحلة، التي قد تمتد لأربعة أشهر، ستمنع إقامة المباريات بسبب تغطية المدرجات بالكامل.



وبناءً على ذلك، لن يتمكن برشلونة من افتتاح موسم 2027-2028 على ملعبه، ما يدفعه للبحث عن بديل مؤقت. ويدرس النادي حالياً توسيع ملعب يوهان كرويف بإضافة 10 آلاف مقعد، ليرتفع إجمالي سعته إلى 16 ألف متفرج بدلاً من 6000 حالياً.

ولا يفضل لابورتا العودة إلى ملعب مونتجويك بسبب تكلفته المرتفعة، في حين تشترط رابطة الدوري الإسباني حداً أدنى للحضور يبلغ 8000 متفرج، ما يجعل خيار توسيع ملعب يوهان كرويف أكثر جدوى، وخاصة أنه سيخدم أيضاً فريق السيدات والفريق الرديف.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة موسم 2027-2028 في ملعبه المؤقت، قبل العودة إلى الكامب نو بنهاية العام ذاته، مع اكتمال المشروع الذي استغرق نحو أربع سنوات ونصف سنة.