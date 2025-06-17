فلامنجو يهزم الترجي 2-صفر في كأس العالم للأندية





سجل فلامنجو البرازيلي هدفا في كل شوط ليفوز على الترجي التونسي 2-صفر في فيلادلفيا في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقاسم فلامنجو صدارة المجموعة مع تشيلسي الإنجليزي الذي فاز بالنتيجة ذاتها على لوس انجليس أمس الاثنين فيما يحتل الترجي والفريق الأمريكي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

وهيمن فلامنجو على المباراة من البداية للنهاية على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد نصف الفارغ، حيث أطلق الترجي تسديدتين فقط على مرمى الفريق البرازيلي.

ومنح جورجيان دي أرسكايتا القادم من أوروجواي التقدم لفلامنجو في الدقيقة 17 عندما اندفع مواطنه جييرمو فاريلا إلى الناحية اليمنى وأرسل تمريرة إلى لويس أراوجو الذي هيأ الكرة إلى دي أرسكايتا ليضعها في الشباك بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

وواجه الترجي صعوبة لفرض سيطرته على المباراة التي استحوذ فلامنجو عليها بنسبة 80 بالمئة، لكن كاد الجزائري يوسف بلايلي أن يهز الشباك عقب الاستراحة.

وتحسن أداء الترجي في الشوط الثاني في محاولة لإدراك التعادل، إذ أطلق بلايلي تسديدة في الدقيقة 56 من عند حافة منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وتدخل حارس الترجي البشير بن سعيد لإنقاذ مرماه من محاولة للمهاجم بيدرو الخطيرة قبل تسديدة بلايلي بثلاث دقائق.

وبعد تسديدة قوية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 63، أجبر بلايلي حارس فلامنجو أوجستين روسي على التصدى لتسديدة قوية من مدى قريب بعدها بخمس دقائق.

ومع ذلك استعاد فلامنجو سيطرته سريعا ليسكت الجماهير التونسية المتحمسة خلف المرمى بفضل هدف أراوجو في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة من مرمى بن سعيد حارس الترجي.

وأرسل جورجينيو لاعب وسط تشيلسي وأرسنال السابق تمريرة بينية رائعة إلى أراوجو ليكسر مصيدة التسلل وبعد دخوله منطقة الجزاء يطلق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وأطلق المدافع أيرتون لوكاس تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى بن سعيد.

وقال فيليبي لويس مدرب فلامنجو إن المباراة كانت صعبة خاصة في الدقائق الأولى لكن بعد تسجيل الهدف الأول خف الضغط على لاعبيه.

وأضاف لويس عن الترجي "أنه فريق جيد ولديه لاعبون ممتازون".

ويلتقي الترجي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، مع لوس أنجليس يوم الجمعة المقبل قبل أن يختتم دور المجموعات أمام تشيلسي في 25 يونيو الجاري.

وفي المقابل سيلتقي فلامنجو مع تشيلسي يوم الجمعة أيضا في مباراة ستحدد بشكل كبير متصدر المجموعة.