عملية سرقة تهز منتخب أوكرانيا قبل خسارة السويد

كشفت تقارير أن منتخب أوكرانيا تلقى صدمة قوية قبل مواجهته أمام السويد في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارته، بعد تعرض بعثة المنتخب لعملية سرقة خلال معسكرها التدريبي في مدينة بينيدورم الإسبانية.

وأفادت صحيفة «ريكورد» أن لصوصًا استغلوا غياب اللاعبين وأفراد الجهاز الفني عن غرفهم، واقتحموها وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، من بينها ساعات فاخرة تُقدر قيمتها بآلاف اليورو.

وذكرت أن الحادث أثر بشكل كبير على الحالة النفسية للفريق قبل المواجهة الحاسمة، مشيرة إلى أن مساعد المدرب ألبرتو بوش فقد نحو 1800 يورو.

ولا تُعد الواقعة الأولى خلال التوقف الدولي الحالي، بعدما تعرض منتخب غانا لسرقة في مقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا.

وجاءت الواقعة في توقيت حساس، إذ كان المنتخب الأوكراني يستعد لملاقاة نظيره السويدي في مدينة فالنسيا، وظهر التأثير واضحًا على أداء الفريق، الذي خسر المباراة بنتيجة 1-3، رغم مشاركة عدد من أبرز لاعبيه، ليودع الملحق ويفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم.

وتألق المهاجم فيكتور غيوكيريس بتسجيله ثلاثية قاد بها منتخب بلاده للفوز، بينما سجل ماتفي بونومارينكو هدف أوكرانيا الوحيد في الدقائق الأخيرة.

وسيواجه المنتخب السويدي، يوم الثلاثاء المقبل، نظيره البولندي في مباراة فاصلة لحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.